NBA : Mavericks mit viertem Sieg in Serie: Doncic mit 41 Punkten

Mavericks mit viertem Sieg in Serie: Doncic mit 41 Punkten

Dallas Die Dallas Mavericks sind in der NBA weiter in Form und haben auch ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen. Luka Doncic überragte mit 41 Punkten, 14 Rebounds und sieben Vorlagen und führte sein Team zu einem 102:98 gegen die Kanadier.

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb ohne Korb in seinen 25 Minuten auf dem Feld, hatte aber dennoch seinen Anteil am 26. Saisonsieg der Mavericks, die in der Western Conference derzeit auf Rang fünf liegen.