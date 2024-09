Tennis Marterer bringt Davis-Cup-Team in China in Führung

Im Anschluss tritt Yannick Hanfmann gegen Jozef Kovalik an. Sollte Hanfmann verlieren, wird das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz die Entscheidung bringen. Pütz und Krawietz waren nach ihrem Einzug ins Doppel-Endspiel der US Open erst am Vorabend in China angekommen.