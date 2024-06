French Open „Mal eins gewinnen“: Zverevs Kampf gegen den Halbfinalfluch

Fast schon routiniert hakte Alexander Zverev seine beeindruckende Halbfinal-Serie bei den French Open ab, allein der Einzug in die Runde der besten Vier reicht ihm längst nicht mehr. „Ich bin froh, dass ich wieder in einem Halbfinale stehe“, sagte der deutsche Tennisstar und fügte lächelnd an: „Hoffentlich kann ich mal eins gewinnen.“ Für die Neuauflage des Vorjahres-Duells in der Vorschlussrunde am Freitag gegen den Norweger Casper Ruud (nicht vor 17.30 Uhr/Eurosport) fühlt sich der Hamburger bereit. Im vierten Anlauf soll es erstmals mit dem Finale in Paris klappen.