Miami Wer gewinnt den Super Bowl? Auf welche Stars müssen die Fans achten? Und wer tritt bei der heiß erwarteten Halbzeitshow auf? Die wichtigsten Antworten zum Finale der Nations Football League.

Der Franke Mark Nzeocha darf darauf hoffen, als dritter Deutscher nach Markus Koch und Sebastian Vollmer im Super Bowl zu triumphieren. Der 30-Jährige kommt bei den 49ers in den Special Teams, wenn der Ball lang über das Feld gekickt wird, und in der Verteidigung zum Einsatz. „Es ist super cool“, sagte Nzeocha zur Eröffnung der Super-Bowl-Woche in Miami bei ran. „Ich versuche alles mitzunehmen.“

In den vergangenen drei Super Bowls war Brady jeweils mit seinen Patriots dabei, schied in diesen Playoffs aber bereits in der ersten Runde aus. Ob der 42-Jährige seine ruhmreiche Karriere bei New England fortsetzt, ist derzeit noch ungewiss. „Aus freundschaftlichen Gründen würde ich ihn schon gerne weiter in New England sehen. Ich finde es immer schade, wenn die größten Größen ihres Sports bei einem anderen Verein aufhören“, sagte sein Ex-Mitspieler Sebastian Vollmer der Deutschen Presse-Agentur. „Es würde mich schon schmerzen, ihn in einem anderen Trikot zu sehen.“ Brady gewann sechsmal den Super Bowl, so oft wie kein anderer Spieler.