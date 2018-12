später lesen Ski Alpin Luitz will sich von Strafe nicht beunruhigen lassen FOTO: John Locher FOTO: John Locher Teilen

Skirennfahrer Stefan Luitz will sich beim Riesenslalom in Alta Badia heute (10.00/13.00 Uhr) von dem ganzen Wirbel in der Sauerstoff-Affäre nicht wieder ablenken lassen. dpa