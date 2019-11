Nationalmannschaft : Löws Wunsch: Gesunde Spieler - Bierhoff warnt vor März-Tests

So einen Jahresabschluss hat sich Joachim Löw gewünscht. Seine junge Umbruchauswahl zeigt gegen Nordirland eine gute Leistung ber die volle Distanz. 2020 werden die Aufgagen aber schwieriger. Von der EM-Auslosung in Bukarest erhofft sich Löw nun „schöne Mitbringsel“.

Den Blick richtete der Bundestrainer rasch auf die großen Aufgaben der Fußball-Nationalmannschaft im EM-Jahr 2020 und äußerte gleich noch einen Weihnachtswunsch. „Ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr alle gesund sind und einen guten Rhythmus aufnehmen. Dass wir im März keine Spieler haben, die lange ausgefallen sind in den ersten ein, zwei Monaten“, betonte Löw und erinnerte an manche Widrigkeit 2019 durch die vielen Verletzungen wichtiger Akteure wie Niklas Süle und Leroy Sané: „Das Jahr war ja gespickt mit vielen Dingen, die wir zu bewältigen hatten.“

Weltmeister Frankreich und Vize-Champion Kroatien liegen in Topf 2, Europameister Portugal lauert in Topf 3. Doch Löw ist nicht bange: „Eine Auslosung ist für mich keine Anspannung. Es ist immer interessant, was für Gegner man bekommt, man kann sich mit den Gegnern beschäftigen. Das ist ein wichtiges Mitbringsel in die Heimat.“ Ein klarer Vorteil: Alle drei Heimspiele werden im Juni in München ausgetragen, da Co-Gastgeber Ungarn die direkte EM-Qualifikation verpasste.