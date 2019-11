Hummels nicht dabei : Löw will mit Rückkehrer-Crew zum EM-Ticket

Löw will mit Rückkehrer-Crew zum EM-Ticket

Frankfurt/Main Joachim Löw fordert im Endspurt um das EM-Ticket zwei Siege. Gegen Weißrussland und Nordirland setzt der Bundestrainer dabei auf sein Umbruch-Personal. Für eine Hummels-Rückkehr sieht er keinen Anlass. Stabilität erhofft sich Löw von einem anderen Ex-Weltmeister.

Mit einem halben Dutzend Rückkehrern, aber ohne den weiter verschmähten Mats Hummels will Joachim Löw das Ticket für die Fußball-EM 2020 buchen.

Der Bundestrainer verzichtete wie angekündigt trotz des Ausfalls von Abwehrchef Niklas Süle auf eine Rückholaktion des von ihm im März ausgebooteten Dortmunder Innenverteidigers für die letzten beiden Qualifikationspartien der Fußball-Nationalmannschaft am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland.