EM-Qualifikation : Löw: Neuer beginnt, ter Stegen erst gegen Nordiren

Düsseldorf Joachim Löw lässt an einem erfolgreichen Jahresabschluss und der EM-Qualifikation keine Zweifel aufkommen. Entgegen aller Gewohnheiten verrät er vor dem Weißrussland-Duell sogar fast seine ganze Startelf. Für den Sommer 2020 hat er für die Fans aber keine tolle Prognose.

Alle Eventualitäten im für viele verwirrenden Qualifikationsmodus, der auch ein K.o.-Duell mit Nordirland am Dienstag in Frankfurt noch möglich macht, spielen für Löw aber überhaupt keine Rolle. „Natürlich sind es noch zwei Schritte bis zur Tür, die uns zur EM bringt. Die Spiele, das ist unser Anspruch, die wollen wir gewinnen, um einen positiven Abschluss zu haben“, sagte Löw.

Ungewöhnlich große Einblicke gewährte Löw in seine Personalplanungen zum Ende des oft mühevollen Umbruchjahres. Im Tor wird am Samstag Kapitän Manuel Neuer stehen. Herausforderer Marc-André ter Stegen bekommt dann eine Bewährungschance im letzten Spiel gegen Nordirland in Frankfurt am Dienstag. Die Torhüter wurden von Löw schon am Freitagvormittag im Düsseldorfer Teamhotel entsprechend informiert.