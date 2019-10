EM-Qualifikation : Löw bricht mit DFB-Team nach Estland auf

Tallinn Mit nur 19 Spielern im Aufgebot fliegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute nach Tallinn. Dort steht am Sonntag für das Team von Joachim Löw das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland an.

Der DFB-Tross wird am Mittag in Tallinn landen. Für den Abend ist in der A. Le Coq Arena das Abschlusstraining angesetzt. Zuvor geben Bundestrainer Löw und Kapitän Manuel Neuer, der wieder ins Tor rückt, nochmals auf einer Pressekonferenz Einblicke in die Ausgangslage des Teams.