Australian Open : Lob von Nadal - Tennisstar für Hanfmann zu stark

Melbourne Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer, Oscar Otte - alle raus. Die Zahl der deutschen Tennisprofis bei den Australian Open wird immer kleiner. Das liegt am Mittwoch in Melbourne auch an Rafael Nadal.

Zehn von zwölf Deutschen raus

Doppel wieder vereint

„Ich glaube, dass uns die Pause, so blöd das war, vielleicht auch gar nicht so schlecht getan hat“, sagte Mies: „Manchmal ist es ja wie in einer Beziehung. Manchmal weiß man nicht mehr so richtig, was man an dem anderen hat und nimmt das so ein bisschen selbstverständlich. Bei uns war das nicht so wirklich der Fall. Aber in dem Jahr ist mir noch mal klar geworden, was wir für eine geile Partnerschaft haben.“