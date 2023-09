Achter Spieltag in der 3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken läuft den eigenen Erwartungen bislang etwas hinterher, bei Arminia Bielefeld soll jetzt wieder ein Sieg her. Die Arminia ist im Umbruch – nach einer peinlichen Vorstellung in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden und dem Abstieg folgte ein riesiger Umbruch mit einem fast komplett neuen Kader für die neue Saison.