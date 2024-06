Wimbledon Lisicki glaubt an Kerber-Coup in Wimbledon

Nach der Geburt ihrer Tochter Liana war die ehemalige Weltranglisten-Erste zum Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt und kämpft seitdem um den Anschluss an die erweiterte Weltspitze. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open scheiterte die 36-Jährige schon in der ersten Runde. Auch bei den Wimbledon-Vorbereitungsturnieren in Berlin und Bad Homburg war für sie jeweils nach dem ersten Spiel Schluss. In der Weltrangliste ist Kerber auf Position 221 zurückgefallen.