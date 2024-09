Straßenrad-WM in Zürich Lipperts Leistung nicht belohnt - Kopecky Weltmeisterin

Das Rennen stand im Zeichen der am Vortag nach ihrem Sturz gestorbenen Juniorin Muriel Furrer. Bevor die fast 200 Fahrerinnen auf die Strecke geschickt wurden, gab es eine Schweigeminute in Gedenken an die 18-Jährige. Das Schweizer Team nahm den Platz in der ersten Reihe ein, die Fahrerinnen umarmten sich, Linda Zanetti brach in Tränen aus. Die Fahrerinnen führten das Feld nach dem neutralen Start durch den kleinen Ort Uster.