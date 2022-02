Winterspiele in Peking : Lindvik gewinnt Skisprung-Quali - Geiger wird Zwölfter

Zhangjiakou Karl Geiger hat sich ohne große Schwierigkeiten für den zweiten Olympia-Einzelwettkampf der Skispringer qualifiziert, sucht in China aber weiter nach seiner Topform.

Der Oberstdorfer sprang in der Qualifikation von der großen Schanze 128 Meter weit. An seinem 29. Geburtstag reichte das mit 120 Punkten zu Rang zwölf. Auch die anderen deutschen Springer sind bei der Medaillen-Entscheidung an diesem Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) dabei. Markus Eisenbichler belegte in der Quali als Bester des deutschen Quartetts nach einem Sprung auf 129 Meter mit 123,3 Punkten den sechsten Platz. Constantin Schmid wurde 19., Pius Paschke landete auf Rang 30.