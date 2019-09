FC Bayern München : Lewandowski mit „großer Geste“ - Hoeneß-„Bedarf“ gedeckt

München Uli Hoeneß spitzte die Lippen und pfiff vor sich hin. Die Torparty zum Wiesn-Start und ein unerwartetes Willkommensgeschenk von Robert Lewandowski an seinen neuen kongenialen Offensivpartner Philippe Coutinho sorgten beim wortgewaltigen Vereinspatron des FC Bayern für gute Laune.

„Ich habe mich gefreut, dass er getroffen hat und das erste Mal in der Torliste steht. Jetzt gehört er richtig zu Bayern München“, adelte Lewandowski die Leihgabe vom FC Barcelona. Bei Lewandowski selbst war da nach einem Doppelpack schon längst „o'zapft“ - so fiel ihm der Verzicht aufs zehnte Saisontor sicher leichter.

„Er hätte einen Hattrick machen können, aber er hat mir die Chance gegeben, mein erstes Tor zu erzielen. Das war eine große Geste“, dankte Coutinho. Für Lewandowski soll Coutinho auf der Jagd nach dem Gerd-Müller-Rekord von 40 Saisontoren der wertvollste Zuarbeiter werden. „Lewy wird von Philippe noch so oft in Szene gesetzt, von daher fand ich es sehr lobenswert“, sagte Trainer Niko Kovac.

Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge verfolgten nach den Krisen-Wiesn der Vorjahre diesen Oktoberfest-Auftritt und das neue Traumduo Lewandowski/Coutinho mit strahlenden Gesichtern. Groß reden mochte Hoeneß nach wilden Verbalattacken in der Torwartdiskussion diesmal nicht. „Mein Bedarf ist erst mal wieder für eine Zeit lang gedeckt“, bekundete Hoeneß bei aller Freude schmallippig.

Lewandowski, der immer mehr seine Qualitäten als Team- und Führungsspieler demonstriert, warf seiner Ehefrau Anna auf der Tribüne nach der Auswechslung eine Kusshand zu. Von den in Bierzeltstimmung schunkelnden Fans wurde er lautstark bejubelt. „Für das Oktoberfest ist es immer schön, wenn Bayern mit einem Sieg und vier Toren da steht“, sagte Lewandowski.

Wenn er so weiter trifft, fällt die Müller-Rekordmarke aus der Saison 1971/72. „Das ist noch zu früh“, wiegelte der 31-Jährige ab. Neun Tore in fünf Liga-Spielen, dazu je ein Treffer in den Auftaktpartien des DFB-Pokals und der Champions League lautet die atemberaubende Torquote des Polen. „Wir freuen uns für Philippe, wir freuen uns für Lewy, aber auch für die ganze Mannschaft“, sagte Kovac.