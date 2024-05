Eishockey „Lektion zur richtigen Zeit“: DEB-Team noch nicht in WM-Form

Am Montag bei der Generalprobe in der Oberlausitz wird das keine Rolle mehr spielen. Mit einem guten Gefühl will die DEB-Auswahl nach dem letzten Test die vierstündige Busfahrt nach Ostrava bewältigen. „Wir werden noch einmal eine Videoanalyse machen und schauen, was die Fehler waren und sie beheben. Es ist ganz gut für uns, dass wir noch mal gegen Frankreich spielen“, erklärte Peterka. „Dann greifen wir wieder an.“