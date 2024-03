Karriereende Leben ohne Biathlon: Doll sucht neue Herausforderung

Das Team habe einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht, es gebe aber einiges zu tun, sagte Bitterling. Vor allem im schnellen „Duellschießen“ müsse man „definitiv besser“ werden. „Da sind wir einfach zu schwach, sei es in den Staffeln, im Massenstart oder in der Verfolgung, das werden wir mit Vehemenz angehen“, sagte er. Im Materialbereich der Ski stehen die Techniker gerade bei warmen, tiefen und nassen Bedingungen vor Problemen, das wurde in Canmore bei 16 Grad ebenso deutlich wie bei der WM in Nove Mesto, wo das Material nicht konkurrenzfähig war. „Da haben wir definitiv Bedarf, was zu tun“, sagte Bitterling. Und im Frauenbereich seien die Französinnen den DSV-Skijägerinnen im Kraftausdauerbereich deutlich voraus.