NBA : Lakers mit starkem Schröder drehen 25-Punkte-Rückstand

Portland Dennis Schröder hat mit der nächsten starken Vorstellung einen weiteren Sieg der Los Angeles Lakers in der NBA ermöglicht. Der Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft kam beim 121:112 der Lakers gegen die Portland Trail Blazers auf 24 Punkte, 8 Vorlagen und 6 Rebounds und erzielte auch die beiden letzten wichtigen Punkte nach Freiwürfen.

LeBron James kam auf 37 Punkte, Thomas Bryant überzeugte mit 31 Zählern für den NBA-Rekordmeister, der nun auf 22 Saisonsiege kommt und den Anschluss an die Playoff-Plätze hielt. Zwischenzeitlich lagen die Lakers mit 25 Punkten hinten und trafen kaum einen Wurf. Schröder erzielte 22 seiner 24 Punkte in der zweiten Hälfte und arbeitete sich mit dem Team damit zurück in die Partie.