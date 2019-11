„Zügige Entscheidung“ : Kurze Nacht in Köln: Beierlorzer vor dem Aus

Kurze Nacht in Köln: Beierlorzer vor dem Aus

Köln Die Nacht beim 1. FC Köln war kurz. Schon nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Hoffenheim gab es erste Krisengespräche. Die wurden am Samstagvormittag fortgesetzt. Das deutet auf eine Trennung von Trainer Achim Beierlorzer hin.

Beim 1. FC Köln wurde am Samstagvormittag nicht trainiert, sondern viel geredet. Bereits kurz vor Beginn der Karnevalssession am 11.11. ging es beim Bundesligisten hoch her - mal wieder.