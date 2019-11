DFB-Stabilisator : Kroos freut sich auf die 100 - „Überragende Orientierung“

Mönchengladbach Die Frage eines Reporters nach seinen Chancen auf einen Platz in Joachim Löws EM-Kader amüsierte Toni Kroos. Der Star von Real Madrid ist Fixpunkt in der Nationalmannschaft. Das demonstrierte er nicht nur mit seinem Doppelpack. Zum EM-Start winkt eine besondere Marke.

Auf dem Platz glänzte Toni Kroos wieder in seiner Paraderolle als Mr. Zuverlässig. Die Aussicht auf ein besonderes Jubiläum pünktlich beim nun gesicherten EM-Start in München brachte Joachim Löws großen Stabilisator aber kurz aus dem Konzept.

Sein 95. Länderspiel am Samstag in Mönchengladbach war sein bestes seit dem WM-Desaster - nicht nur wegen der zwei Tore beim 4:0 gegen Weißrussland. „Er hat einfach eine überragende Orientierungsfähigkeit auf dem Platz. Er führt die Mannschaft an. Er macht das auch neben dem Spielfeld wirklich sehr gut. Er ist ein Vorbild in seiner ganzen Art und Weise, wie er diesen Beruf sieht“, lobte Löw.