Tennis-Doppel : Krawietz/Mies wollen wieder ins French-Open-Finale

Paris Die French Open gehen in die entscheidende Phase. Im Herren-Doppel und im Damen-Einzel stehen die Halbfinals an. Die deutschen Titelverteidiger treffen auf die diesjährigen US-Open-Finalisten.

Kevin Krawietz und Andreas Mies wollen bei den French Open wie im Vorjahr in das Endspiel einziehen. Die Überraschungssieger des Jahres 2019 treffen an diesem Donnerstag im Halbfinale in Paris auf die diesjährigen US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien).