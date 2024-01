Australian Open Korpatsch kämpft sich in Melbourne durch

Den Schwung will sie ins neue Jahr mitnehmen und so schnell wie möglich unter die Top 50. „Das ist das naheliegende Ziel“, sagte die aktuelle Nummer 81 der Welt. „Ich will so viele Punkte wie möglich sammeln, weil ich bis Mai nur sehr wenig Punkte zu verteidigen habe. Damit ich die Top 50 so schnell wie möglich erreiche“, sagte Korpatsch über ihre Ziele in der ersten Jahreshälfte 2024.