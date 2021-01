Ski nordisch : Kombinierer Geiger Dritter in Seefeld - Riiber gewinnt

Seefeld Dank einer starken Laufleistung hat Vinzenz Geiger zum Auftakt des prestigeträchtigen Seefeld-Triples der Nordischen Kombinierer den dritten Platz belegt.

Wegen schlechter Witterungsbedingungen hatte das Springen nicht wie geplant stattfinden können. Ausschlaggebend für die Startreihenfolge des Langlaufrennens war daher das Ergebnis des Probedurchgangs am Mittag. In diesem war Geiger mit einem Sprung auf 101,5 Meter als Sechster der beste Deutsche. Sein Rückstand auf Riiber und Watabe, die sich am Ende einen packenden Schlussspurt mit Fotofinish und Kollision im Ziel lieferten, betrug am Start bereits 1:04 Minuten. Platz eins und zwei waren damit unerreichbar.