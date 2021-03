Nordische Ski-WM : Kombinierer Frenzel und Rießle holen Bronze

Oberstdorf Die fest eingeplante Kombinierer-Medaille im Teamsprint gelingt gerade so. Für Gold verlor das Titelverteidiger-Duo Frenzel und Rießle auf der Schanze zu viel. Nach dem nächsten Gold-Coup von Österreich steht Deutschlands schlechteste WM-Bilanz seit 1999.

Gold ging an Österreich mit Einzel-Weltmeister Johannes Lamparter und Lukas Greiderer vor den Norwegern Jarl Magnus Riiber und Espen Andersen. Seit 2013 wird bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ein Teamsprint ausgetragen. Das deutsche Duo, zu dem bei allen Auflagen stets Rekord-Weltmeister Frenzel gehörte, war dabei immer auf dem Podest. Frenzel und Rießle hatten 2019 in Seefeld in Tirol noch den WM-Titel in dieser Disziplin gewonnen.