Kohlschreiber über Zverev ins Achtelfinale - Aus für Struff

Mit einem unerwarteten Sieg im deutschen Tennis-Duell hat Philipp Kohlschreiber zum fünften Mal das Achtelfinale der US Open erreicht und Alexander Zverev eine weitere Enttäuschung beschert. Der 34 Jahre alte Augsburger siegte in New York in der dritten Runde mit 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3. dpa