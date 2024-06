Tennis Koepfer in Halle im Achtelfinale

Alexander Zverev trifft in seiner Erstrunden-Partie am Dienstag oder Mittwoch auf seinen Landsmann Oscar Otte, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. Für Zverev ist es der erste Auftritt seit seiner Final-Niederlage bei den French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Seinen Start beim Rasen-Turnier in Stuttgart hatte der Olympiasieger in der vergangenen Woche abgesagt, um sich zu erholen.