Gebannte Blicke nach Nyon : Königsklassen-Trio drohen schwere Lose

Bei der Auslosung des Achtelfinales drohen den drei deutschen Königsklassen-Startern in Nyon echte Hammerlose. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa.

Nyon Lyon oder Real? Valencia oder Liverpool? Das Champions-League-Los kann manchmal über eine ganze Saison entscheiden. Bayern und Leipzig drohen selbst nach ihren Gruppensiegen komplizierte Aufgaben. Die drei Europa-League-Starter dürfen zunächst zu Hause vorlegen.

Selbstbewusstsein bei den Gruppensiegern FC Bayern und RB Leipzig, bloß nicht wieder die Engländer als Wunsch bei Borussia Dortmund: Bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinales drohen den drei verbleibenden deutschen Königsklassen-Startern in Nyon echte Hammerlose.

Nicht zuletzt das Beispiel der Bayern, die im Vorjahr den späteren Sieger Liverpool zugelost bekamen, beweist, wie sehr die kleinen Kügelchen schon in der Runde der letzten 16 die Bewertung einer ganzen Fußball-Saison beeinflussen können.

Doch die internationalen Rekord-Bayern (18 Punkte und 24:5 Tore in der Gruppenphase) sowie die derzeitigen nationalen Seriensieger aus Leipzig strotzen vor Selbstvertrauen. „Wenn wir da in einer normalen Verfassung sind, gehen wir als Favorit ins Spiel“, sagte Münchens Joshua Kimmich. Im Lostopf liegen immerhin Real und Atlético Madrid - zwei Rivalen, gegen die Bayern in der jüngeren Vergangenheit wichtige Duelle verloren hat. „Wir müssen schauen, auf wen wir treffen, aber grundsätzlich ist Angst immer ein schlechter Ratgeber“, sagte Kapitän Manuel Neuer.