Ruiz will die „Trilogie“ : König Joshua zurück auf dem Schwergewichts-Thron

Ruiz will die „Trilogie“

Dirijah Anthony Joshua holt sich die vier WM-Gürtel gegen einen chancenlosen Andy Ruiz zurück. Zwischen den beiden Schwergewichtsboxern könnte es nun zu einem dritten Duell kommen.

Anthony Joshua ließ sich zunächst mit stoischer Miene im Konfettiregen feiern. Der Gesichtsausdruck passte zu dem mittelmäßigen Abend, an dessen Ende sich der 30-Jährige erneut als Schwergewichtsweltmeister in die Geschichtsbücher geboxt hatte.

Sein Promoter Eddie Hearn war sich nach dem Erfolg in Dirijah vor den Toren der saudischen Hauptstadt Riad für keinen Superlativ zu schade. „Anthony ist der König“, sagte Hearn, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der Kampf im aufgrund der Menschenrechtsverletzungen umstrittenen Saudi-Arabien stattfand: „Er wurde in New York erniedrigt und ist jetzt zurück und beherrscht diesen Sport.“