Vereinsmitteilung : Kölns Trainer Beierlorzer muss gehen

Köln Er kam erst im Sommer, nun muss Achim Beierlorzer beim 1. FC Köln schon wieder gehen. Die sportliche Bilanz mit acht Niederlagen in elf Spielen ist ernüchternd.

Fußball-Erstligist 1. FC Köln hat sich nach dem 1:2 gegen die TSG Hoffenheim von seinem Trainer Achim Beierlorzer getrennt, teilte der Club am Samstag mit.

Das Aus sei beschlossen, hatten zuvor der „Kölner Stadtanzeiger“ und die „Bild“-Zeitung berichtet, was der Verein zunächst so nicht bestätigen wollte. „Die Gespräche sind noch nicht beendet“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Beierlorzer war erst im Sommer für 700.000 Euro vom Zweitligisten Jahn Regensburg verpflichtet worden. Für den Gymnasial-Lehrer, der in diesem Sommer seinen Beamtenstatus verlor, war es die erste Chance als Trainer in der Bundesliga. Nach anfänglicher Euphorie um seine Person geriet der 51-Jährige aber schnell in die Kritik.