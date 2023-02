Skispringen : Knapp 150 Meter für den Sieg: Althaus jubelt in Willingen

Willingen Angefeuert vom lautstarken Heimpublikum hat Skispringerin Katharina Althaus in Willingen den nächsten Einzelsieg gefeiert.

Bereits beim vergangenen Heim-Weltcup in Hinterzarten konnte Althaus eines der zwei Springen im Schwarzwald gewinnen. Insgesamt war der Erfolg vor gewaltiger Kulisse der fünfte Saisonsieg der Oberstdorferin, die danach Tränen in den Augen hatte. „Dass es 149 Meter werden, hätte ich auch nicht gedacht. Das war ein richtig starker Sprung“, sagte Cheftrainer Maximilian Mechler in der ARD. „Dass es so viele Zuschauer sind, ist extrem.“