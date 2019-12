Premier League : Klopps Liverpool weiter auf Titelkurs

Liverpool Ein umstrittenes Tor sorgt für den FC Liverpool im Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers für die Entscheidung. Pep Guardiola feiert einen Jubiläumssieg. Ein früherer Bundesliga-Torhüter leitet dagegen die Arsenal-Niederlage im London-Derby gegen Chelsea ein.

Durch den zehnten Premier-League-Erfolg nacheinander und dem 50. Liga-Heimspiel ohne Niederlage in Serie führen die Reds die Tabelle mit 55 Punkten souverän an. Leicester City folgt mit 42 Zählern und einem Spiel mehr auf dem Konto. „Heute war es ein Kampf und harter Test“, sagte Klopp nach der Partie.

In einer langen Zeit einseitigen Partie hatte der Video-Assistent (VAR) kurz vor der Pause seinen großen Auftritt. Einen wegen Handspiels von Vorlagengeber Adam Lallana abgepfiffener Treffer von Mané gab Schiedsrichter Anthony Taylor zuerst nicht, nach Einspruch des VAR entschied Taylor doch auf Tor. Fast im Gegenzug traf Pedro Neto zum 1:1-Ausgleich. Doch in der Entstehung stand Joao Moutinho mit bloßem Auge nicht zu sehen im Abseits - wieder Einspruch. „Meine Gedanken sind in diesen schweren Zeiten beim Fußball“, witzelte der frühere Weltklasse-Stürmer und VAR-Gegner Gary Lineker.