Ski alpin Kleine deutsche Lichtblicke bei Sarrazin-Coup in Kitzbühel

Die Rivalen an der Spitze fahren derzeit in einer anderen Liga als die Deutschen - allen voran Sarrazin, der seinen zweiten Abfahrts-Saisonsieg und den insgesamt vierten Podestplatz in Serie feierte, sowie Odermatt. „Was Odermatt und Sarrazin machen, ist traumwandlerisch“, meinte Baumann staunend. „Die kannst du um 3.00 Uhr in der Früh wecken und die fahren trotzdem noch alles auf Zug da runter.“