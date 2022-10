Ski alpin : „Klasse für sich“: Odermatt direkt wieder Maß der Dinge

Sölden Die Galavorstellung des Schweizer Skirennfahrers Marco Odermatt beim alpinen Saisonauftakt in Sölden hat auch seinen deutschen Konkurrenten Alexander Schmid beeindruckt.

Nach der Absage der ursprünglich für das kommende Wochenende geplanten Abfahrten am Matterhorn geht die Weltcup-Saison für die Herren mit dem Parallel-Event am 13. November in Lech/Zürs (Österreich) weiter. Die erste Abfahrt des Winters steht dann am 25. November im kanadischen Lake Louise an.