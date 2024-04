Tennis Kerber vor Deutschland-Comeback nach Babypause angeschlagen

Die beiden Schwäbinnen Maria (36) und Laura Siegemund (36) sind neben Kerber die weiteren deutschen Teilnehmerinnen beim hochklassig besetzten Hallen-Sandplatz-Turnier in Stuttgart. Alle drei Deutschen erhielten Wildcards für das Hauptfeld. Maria bekommt es am Dienstag in der ersten Runde mit der Belgierin Elise Mertens zu tun. Siegemund wird am Mittwoch gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk antreten.