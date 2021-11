Billie Jean King Cup : Kerber und Petkovic verlieren: Frühes Aus für Tennis-Damen

Prag Die Hoffnungen auf ein Halbfinale beim Billie Jean King Cup haben sich für Angelique Kerber&Co. nicht erfüllt. Nach der Niederlage gegen Tschechien verlieren sie auch gegen die Schweiz.

Die deutschen Tennis-Damen sind beim Billie Jean King Cup in der Gruppenphase gescheitert und haben den erhofften Einzug in das Halbfinale verpasst.

Weil zuvor Andrea Petkovic beim 4:6, 5:7 gegen Viktorija Golubic ihre Chancen nicht genutzt hatte, stand nach dem 1:2 gegen Tschechien am Tag zuvor der Vorrunden-K.o. schon vor dem abschließenden Doppel am Abend fest. Um das Halbfinale kämpfen am Donnerstag in Prag nun Gastgeber Tschechien und die Schweiz im direkten Duell.