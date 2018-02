später lesen WTA-Turnier Kerber spielt sich in Dubai ins Achtelfinale FOTO: Kamran Jebreili FOTO: Kamran Jebreili Teilen

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Dubai in das Achtelfinale eingezogen. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel gewann gegen die Tschechin Barbora Strycova in 59 Minuten mit 6:2, 6:1. dpa