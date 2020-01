Australian Open : Kerber müht sich ins Achtelfinale - „Große Herausforderung“

Melbourne Rekordsiegerin Serena Williams, Titelverteidigerin Naomi Osaka, Mitfavoritin Karolina Pliskova - sie sind bei den Australian Open schon ausgeschieden. Angelique Kerber überzeugte nicht, kämpfte sich aber weiter. Die kommende Aufgabe beschreibt sie als „unangenehm“.

Der Gang ins Eisbad war für Angelique Kerber ein Muss. Nach ihrem wechselhaften und mehr als zwei Stunden zehrenden Auftritt in der dritten Runde der Australian Open rückte schnell die notwendige Regeneration für den erhofften Einzug ins Viertelfinale in den Fokus.

Vom sportlich schwachen Jahr 2019 will sich Kerber Down Under befreien. „Ich weiß, was ich kann“, sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin am Samstag in Melbourne. „Das Turnier ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein paar Runden zu spielen.“