Tennis-WTA-Turnier : Kerber mit Final-Chance in Straßburg

Straßburg Angelique Kerber hat erstmals seit Wimbledon im vergangenen Juli wieder das Halbfinale eines Tennis-Turniers erreicht.

Die frühere Weltranglisten-Erste gewann in Straßburg 6:2, 4:6, 6:4 gegen die Polin Magda Linette und erreichte die Runde der letzten Vier. Die 34 Jahre alte Norddeutsche trifft an diesem Freitag auf die Weltranglisten-94. Französin Oceane Dodin, die sich mit 6:3, 6:0 gegen Schweizerin Viktorija Golubic durchsetzte.

Das Sandplatzturnier in Straßburg ist mit gut 250.000 Dollar dotiert und findet traditionell in der Woche vor den French Open statt. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt an diesem Sonntag in Paris. Sand ist der schwächste Belag von Kerber, die nach einer Niederlagenserie eine Wildcard für die Veranstaltung in Straßburg angenommen hatte und dort an Nummer zwei gesetzt ist.