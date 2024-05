Tennis Kerber beim Turnier in Rom in Runde zwei

Zuvor war die 36-jährige Kerber bei den Turnieren in Miami Mitte März und in Stuttgart vor drei Wochen jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Danach hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin sich zu einer kurzen Pause entschieden, um die Folgen eines Erkältungsinfektes auszukurieren und um eine „richtige Sandplatzvorbereitung zu machen“. Kerber war nach 18-monatiger Babypause rund um den Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt, von ihrer Topform ist die Kielerin erwartungsgemäß noch ein Stück entfernt.