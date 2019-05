Nach Verletzungspause : Kerber bei French Open schon ausgeschieden

Paris Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist bei den French Open schon in der ersten Runde gescheitert. Nach ihrer Zwangspause wegen einer Knöchelverletzung musste sich die Weltranglisten-Fünfte aus Kiel der 18 Jahre alten Russin Anastassija Potapowa deutlich mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Nur drei Spiele hatte die 31-Jährige vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf Sand bestritten. Für den Fed Cup musste Kerber wegen einer Grippe absagen, beim Heimturnier in Stuttgart schied sie früh aus, in Madrid zog sie wegen einer Knöchelverletzung zurück und sagte für das Turnier in Rom ab.