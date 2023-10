Superstars Kelce und Taylor Swift - ein Marketinggeschenk für die NFL

Ab dem 9. November ist sie in Südamerika zu sehen, Fans, die zum Spiel der Chiefs gegen die Miami Dolphins am 5. November in Frankfurt/Main kommen, werden sie daher wohl ziemlich sicher nicht als Überraschungsgast im Stadion erleben, sondern müssen auf die Tour-Termine im Sommer 2024 warten, wenn sie in Gelsenkirchen, Hamburg und München insgesamt sieben Konzerte gibt. Die NFL hat zu der Zeit Sommerpause. Womöglich steht Kelce also nicht wie vor ein paar Wochen noch in Kansas City im Publikum, sondern hinter der Bühne.