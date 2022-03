Paralympics : Kein Gold in Sicht: Forster nach Kombi-Lauf nur Vierte

Yanqing Die erhoffte erste Gold-Medaille für Monoskifahrerin Anna-Lena Forster bei den Paralympics in Peking ist in weite Ferne gerückt.

Die als Favoritin ins Rennen gegangene Siegerin von 2018 liegt in der Super-Kombination nach dem Super-G nur auf Rang vier. Zwar gilt Forster im folgenden Slalom als stärkste Fahrerin, die 6,07 Sekunden Rückstand auf Momoka Muraoka sind aber kaum aufzuholen. In den ersten beiden Disziplinen in Peking gewann Muraoka jeweils Gold, Forster jeweils Silber. Im Super-G-Rennen am Sonntag hatte sie dabei nur 0,11 Sekunden Rückstand auf die Japanerin gehabt.