Tennis Kein Butler: Pegulas Weg zum „Kindheitstraum“

Pegula erfüllt nicht die klassischen Klischees. In den Tagen der US Open zeigte sie via Instagram ein Video, wie sie in der U-Bahn zur Anlage im Stadtteil Queens fährt. Was sie am meisten aufregt? „Dass Menschen denken, ich hätte einen Butler, ich würde herumchauffiert werden, ich hätte eine private Limousine“, sagte sie während des Turniers. „So bin ich definitiv nicht.“