Deutschlands Golfstar : Kaymers Ziele 2020: Olympia in Tokio und Ryder-Cup-Feeling

Berlin Deutschlands Golfstar Martin Kaymer will im nächsten Jahr unbedingt wieder die Faszination der Olympischen Spielen erleben.

„Tokio ist auf jeden Fall ein Top-Ziel von mir“, sagte der 34-Jährige aus Mettmann der Deutschen Presse-Agentur. „Das war einfach so geil damals in Rio.“ Sportlich soll in der japanischen Hauptstadt mehr herausspringen als der 15. Platz vor vier Jahren in Brasilien.

In der nächsten Woche wird der Rheinländer wieder bei der KLM Open in Amsterdam ins Turniergeschehen einsteigen. Im Herbst werde er seinen Fokus voll auf die wichtigen Turnier der Europa-Tour legen. Die neue Saison auf der US-Tour steht für ihn erst einmal hinten an. „Bis Ende des Jahres wird man mich nicht in Amerika sehen - auf gar keinen Fall. Die ganze Reiserei war dieses Jahr einfach so viel“, sagte der Globetrotter. „Die letzten drei Monate war ich ja nur in Hotels. Manchmal bin ich sogar ins falsche Zimmer gegangen, weil ich noch die Nummer von der letzten Woche im Kopf hatte.“