Tennis-Teamwettbewerb : Kanada gewinnt erstmals den Davis Cup

Málaga Kanada feiert einen historischen Erfolg im Tennis. Erstmals geht der Tennis-Davis-Cup an die Nordamerikaner.

Vor den Augen von Top-Star Novak Djokovic, der nach dem Aus der Serben in der Gruppenphase als Zuschauer in Málaga war, bezwang erst Denis Shapovalov den Australier Thanasi Kokkinakis 6:2, 6:4. Dann sicherte Auger-Aliassime als Weltranglisten-Sechster mit einem 6:3, 6:4 über Alex de Minaur Kanada den zweiten Punkt.

Starke Team-Energie

Arm in Arm feierten die Spieler, eingehüllt in ihre rot-weißen Flaggen, vor 9522 Zuschauern den geschichtsträchtigen Triumph. „Wir hatten die ganze Woche eine unglaubliche Team-Energie und jeder hat 120 Prozent gegeben“, sagte Shapovalov, der nach zuvor zwei Niederlagen am Sonntag sein erstes Einzel in Málaga gewinnen konnte.