später lesen NFL-Finale Kampf um 52. Super Bowl: Favoritensieg oder Premiere? FOTO: Mark Humphrey FOTO: Mark Humphrey Teilen

Twittern







Vorhang auf für ein Milliardenspektakel: „Game Day“ in den USA, der 52. Super Bowl steht an. Die New England Patriots mit Quarterback-Legende Tom Brady wollen die Krone des American Football verteidigen (Montag, 00.30 Uhr MEZ). dpa