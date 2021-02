WM in Altenberg : Kalicki und Nolte im Zweierbob auf Medaillenkurs

WM in Altenberg

Altenberg Die routinierte US-Pilotin Humphries erteilte den deutschen Bobpilotinnen mit ihrer Ideallinie fast eine Lehrstunde. Dennoch sind zum WM-Auftakt zwei Medaillen drin. Großes Bangen - auch bei Topfavorit Friedrich - herrscht wegen den drohenden Wetterkapriolen.

Dennoch liegen Kim Kalicki und Laura Nolte nach zwei von vier Läufen am Freitag bei der Bob-Weltmeisterschaft in Altenberg sicher auf Medaillenkurs. „Der erste Lauf funktionierte nicht so gut, das kostete sicherlich zwei Zehntel. Doch im zweiten Lauf kam ich gut durch die 14 und war zufrieden“, meinte Kalicki, die im Ziel einen lauten Jubelschrei unter dem Helm von sich gab.