French Open „Kämpfer vor dem Herrn“: Zverev blüht in Crunchtime auf

Er wisse nicht, „ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen“, sagte der 37-Jährige mit Blick auf das Viertelfinale am Mittwoch gegen Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen. „Ich hoffe es. Lasst uns abwarten, was passiert.“ Er müsse sehen, was die Untersuchungen ergeben und wie es sich anfühlt, wenn das Adrenalin und die Schmerzmittel nicht mehr wirken.