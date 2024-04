Radsport „Junge, du bist Dritter“: Politts Glück in Flandern

„Ich bin richtig glücklich damit. In Flandern auf dem Podium zu stehen, ist etwas sehr Besonderes. Das ist mein zweites Podium bei einem Monument nach Paris-Roubaix“, sagte Politt in Oudenaarde. 2019 war der Kölner in der „Hölle des Nordens“ auf Rang zwei gefahren. Am Sonntag soll es noch eine Stufe höher gehen. Roubaix ist der eigentliche Höhepunkt seiner Klassikersaison, die völlig verregnete Flandern-Rundfahrt war da sozusagen ein Training unter Extrembedingungen.