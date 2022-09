NFL : Johnson: St. Browns Leistungen gut für Football-Deutschland

Las Vegas NFL-Profi Jakob Johnson freut sich über die starken Leistungen von Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions.

„Das ist nicht nur gut für ihn, das ist auch gut für Football-Deutschland, wenn wir so ein Aushängeschild haben“, sagte der Stuttgarter in Diensten der Las Vegas Raiders in seinem Podcast „What happens in Vegas“ mit Christoph „Icke“ Dommisch.